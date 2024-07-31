أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت عن "قلقها العميق" إزاء الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على "منطقة مكتظة بالسكان" في الضاحية الجنوبية لبيروت. واعتبرت المسؤولة الأممية في بيان أن "الحل لا يمكن أن يكون عسكريا". وقالت إنها "على اتصال وثيق مع المحاورين الرئيسيين" في النزاع، ودعت إلى التهدئة.

كانت هذه تفاصيل خبر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تبدي "قلقها العميق" إزاء الضربة الإسرائيليّة في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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