أول تعليق من قادة حماس على اغتيال إسماعيل هنية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إن اغتيال إسماعيل هنية، هو عمل جبان ولن يمر سدى.

كما علق القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، على قتل هنية وقال: "نخوض حربا مفتوحة لتحرير القدس وجاهزون لدفع مختلف الأثمان".. بحسب "روسيا اليوم".

ويعد هنية أهم شخصية في حركة حماس يتم اغتيالها خلال الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني "إننا ندرس أبعاد حادثة استشهاد اسماعيل هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا"، ولم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن.

بينما أصدرت حركة حماس بيانا جاء فيه: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون.....تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم:

الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية

رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد....وإنا لله وإنا إليه راجعون...وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان بمقتل هنية وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم الى الاستهداف.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن.