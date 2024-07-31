إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإسرائيلي على بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت إيران بشدة الهجوم الإسرائيلي على بيروت، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذا الهجوم، حسبما جاء في الرسالة التي أرسلت إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وهو المنصب الذي شغلته روسيا في يوليو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، جاء في الرسالة: "إن العمل العدواني الأخير الذي نفذه النظام الإسرائيلي في 30 يوليو 2024، واستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، يثبت أن هذا النظام لا يحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي، ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يدين هذا العمل على الفور وبلا قيد أو شرط، كما يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات فورية ردًا على هذا العمل الإجرامي للتأكد من عدم تكرار مثل هذا العدوان الذي يهدد السلام والأمن الإقليميين. ويجب محاسبة إسرائيل على هذه الفظائع، ويجب ألا تمر دون عقاب".

وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن “السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة هو تحقيق نهاية فورية وكاملة ودائمة للاحتلال الإسرائيلي والعدوان وجرائم الإبادة الجماعية”.