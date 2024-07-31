كامالا هاريس تعقد اجتماع جماهيري في فيلادلفيا لاختيار نائب الرئيس

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس كامالا هاريس إنها ستعقد أول تجمع جماهيري لها مع مرشحها الجديد لمنصب نائب الرئيس يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس من أغسطس في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في بداية جولة ميدانية تستمر أربعة أيام تشمل ميشيجان وأريزونا.

ووفق لوكالة "رويترز"، يشير موقع المحطة الأولى إلى أن حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو انتقل إلى قمة القائمة القصيرة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس، وأن حملة هاريس قررت أن الولاية التي استعادها الديمقراطيون من الجمهوريين في عام 2020 هي ولاية يجب الفوز بها مرة أخرى.

وبعد فيلادلفيا، ستسافر هاريس ومرشحها لمنصب نائب الرئيس إلى ستة مواقع أخرى بما في ذلك غرب ويسكونسن وديترويت ولاس فيغاس، بحسب ما أعلنت الحملة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس، مضيفة "تذكيرا قويا" بأن هاريس "لم تتخذ أي قرار بشأن زميل لها لمنصب نائب الرئيس".

لقد احتل القرار الخطير بشأن من سيترشح مع هاريس مركز الصدارة منذ أن أصبحت المرشحة الأوفر حظا في الحزب الديمقراطي لانتخابات الخامس من نوفمبر عندما أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعيه للوصول إلى البيت الأبيض قبل أكثر من أسبوع.

ومن المتوقع أن تعلن هاريس عن قرارها يوم الاثنين على أقرب تقدير، قبل الحدث المقرر يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت المصادر.

وتشمل القائمة المختصرة للمرشحين قيد النظر شابيرو، وحاكم كنتاكي آندي بشير، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي مارك كيلي من أريزونا، وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، ووزير النقل بيت بوتيجيج.

شابيرو ثاني مرشح يهودي لمنصب نائب الرئيس

إذا تم اختيار شابيرو، فمن المرجح أن تعتمد حملة هاريس على الحاكم الشعبي البالغ من العمر 51 عامًا لمساعدتها في الفوز بالولاية في نوفمبر.

وارتفعت أسهم شابيرو بين الديمقراطيين بعد أن تغلب على منافسه الجمهوري في انتخابات حاكم الولاية دوج ماستريانو، حيث حصل على أكثر من 56% من الأصوات في ولاية معروفة بالانتخابات المتقاربة.

وسوف يصبح شابيرو أيضاً ثاني مرشح يهودي لمنصب نائب الرئيس في أحد الأحزاب الكبرى في تاريخ الولايات المتحدة، بعد فشل جو ليبرمان في الفوز بمنصب نائب الرئيس مع آل جور في عام 2000.

لقد حسمت مجموعة من الولايات الأمريكية، والتي غالبًا ما يطلق عليها اسم ساحات المعركة، الانتخابات الرئاسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن.

يذكر أنه عادتًا ما تبدأ الحملات الانتخابية في التفكير في اختيار نائب الرئيس بعد انتهاء السباق التمهيدي في الربيع، مما يمنحها أشهرًا لفحص المرشحين واتخاذ قرار بشأن المرشح الذي يتوافق معه بشكل أفضل على المستوى الشخصي والسياسي.

وتضطر هاريس إلى اختيار نائبها في إطار جدول زمني مضغوط للغاية. وتواجه موعدًا نهائيًا في السابع من أغسطس حددته اللجنة الوطنية الديمقراطية، لكن من المرجح أن يأتي القرار في وقت أقرب، وفقًا للمصادر. التي تواصلت معها "رويترز".