القيادة الامريكية: تدمير ٣ زوارق للحوثيين في البحر الاحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت زوارق مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية، في البحر الأحمر، ضمن عمليات عسكرية تنفذها ردًا على هجمات الجماعة على السفن، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في تدمير 3 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر".

وأضافت: "تقرر أن هذه الزوارق المسيرة تشكل تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وحسب القيادة المركزية الأمريكية، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا".

يذكر أن واشنطن شكلت في ديسمبر الماضي، تحالفًا متعدد الجنسيات لما اعتبرته "حماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر"، بعد إعلان جماعة الحوثي استهدافها السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ثم توسيع عملياتها لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، بعد ضربات نفذتها الدولتان ضد مواقعها في اليمن.