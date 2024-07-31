توترات الشرق الأوسط تؤثر على أسعار النفط

ياسر رشاد - القاهرة - عوضت العقود الآجلة للنفط بعض خسائرها، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، لترتفع عن أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع مع تنامي التوتر الجيوسياسي بعد ضربة إسرائيلية استهدفت حزب الله، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب في الصين.



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 79.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش قبل انتهاء حلول أجلها الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 78.54 دولار بارتفاع 47 سنتا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 بالمئة، الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.

