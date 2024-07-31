حماس: غارة إسرائيلية اغتالت هنية في طهران وفتح تحقيق عاجل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران.

وفي غضون ذلك، أعلنت إيران فتح تحقيق في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، مشيرة إلى أنه سيجري إعلان النتائج في أقرب وقت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن إسماعيل هنية استشهد وأحد حراسه الشخصيين، إثر استهداف مقر إقامتهما في طهران.

وفي وقت سابق، توجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية، إلى العاصمة طهران للمشاركة في حفل أداء الرئيس الإيراني المُنتخب مسعود بزكشيان اليمين الدستورية.

وأُقيمت مراسم أداء القسم، الثلاثاء، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين أجانب ووفود من 80 دولة في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسبما أوردت وكالة "إرنا".

وشارك في الحفل وفود من عدة دول عربية من بينها مصر والعراق وسوريا والسودان.