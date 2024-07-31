لولا وبايدن يدعوان إلى نشر النتائج الكاملة للانتخابات الفنزويلية

اتّفق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأميركي جو بايدن، خلال محادثة هاتفيّة، على ضرورة نشر النتائج الكاملة للانتخابات الرئاسيّة في فنزويلا.
وأعلنت السلطات الفنزويليّة إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو لولاية ثالثة، لكنّ المعارضة تندّد بعمليّات "تزوير هائلة" وتدّعي فوز مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.
واتّفق بايدن ولولا على "ضرورة النشر الفوري لبيانات الانتخابات، الكاملة والشفّافة والمفصّلة" من جانب السلطات الانتخابيّة الفنزويليّة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
من جهتها، قالت الرئاسة البرازيليّة إنّ "لولا شدد على أنّ نشر محاضر نتائج انتخابات الماضي أمر أساسي. وقد وافق بايدن على أهمّية نشر المحاضر".
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