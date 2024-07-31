أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان "اننا ندرس أبعاد حادثة اغيتال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".
وفي وقت سابق، نعت حركة حماس هنية، مؤكدة انه "قضى إثر غارة اسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: ندرس أبعاد حادثة اغيتال هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.