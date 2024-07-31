الحرس الثوري الإيراني: ندرس أبعاد حادثة اغيتال هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان "اننا ندرس أبعاد حادثة اغيتال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

وفي وقت سابق، نعت حركة حماس هنية، مؤكدة انه "قضى إثر غارة اسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".