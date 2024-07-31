نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي تأكيده أن "إسرائيل قدمت لواشنطن إشارات مسبقة عن الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت بما في ذلك الموقع وأنها ستستهدف شخصاً وستكون "محدودة النطاق".

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: إسرائيل قدمت لواشنطن إشارات مسبقة عن الضربة على الضاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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