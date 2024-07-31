سقوط 4 قتلى في استهداف مقر للحشد الشعبي بالعراق

قُتل أربعة أشخاص على الأقل في انفجارات وقعت في مقر للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل في جنوب بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول في الحشد وكالة فرانس برس.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في الحشد، تأكيده، أن الحصيلة ارتفعت إلى أربعة قتلى من عناصر الهيئة، بعدما كان أشار سابقا إلى مقتل ثلاثة، لافتا إلى أن الانفجارات "ناتجة عن غارات جوية" استهدفت المقر بـ"4 إلى 5 صواريخ".

وأكد المصدر الأمني حصيلة القتلى، وأشار إلى أنها مرشّحة للارتفاع، إلا أنه قال إن الانفجارات "لم تعرف أسبابها بعد".