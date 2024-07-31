وزير التراث الإسرائيلي: موت هنية يجعل العالم أفضل قليلا

رأى وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أن "موت هنية يجعل العالم أفضل قليلا، ولا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الوهمية ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت

واعتبر وزير التراث، أن "هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم".

وأعلنت حركة حماس، في بيان، ان "رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية قضى مع أحد افراد فريق حمايته إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".