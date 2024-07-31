ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية بولاية كيرالا جنوب الهند إلى 63 قتيلاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار غزيرة بمنطقة واياناد بولاية كيرالا جنوب الهند، إلى 63 شخصًا على الأقل. ويُخشى أن يكون العديد من الأشخاص الآخرين محاصرين بعد أن ضربت الانهيارات الأرضية الضخمة مناطق جبلية مختلفة في منطقة واياناد بولاية كيرالا بوقت مبكر من اليوم​​.

من جهته، قدم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تعازيه لعائلات الضحايا، متمنيًا الشفاء للمصابين الذين تم نقل العديد منهم إلى المستشفيات.

وأكد أن السلطات المركزية “ستوفر كل مساعدة ممكنة” لولاية كيرالا في عمليات الإنقاذ.

وتشهد الهند أمطارًا موسمية غزيرة في الفترة ما بين يونيو وسبتمبر، ما يتسبب في حدوث فيضانات في عدة مناطق.

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