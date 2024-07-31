المؤتمر العالمي للإفتاء يوصي الدول العربية والإسلامية بضرورة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت في القاهرة يوم أمس أعمال المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التابعة لدار الإفتاء المصرية، تحت عنوان “الفتوى والبناء الأخلاقي في عالمٍ متسارع”، بمشاركة علماء ووزراء ومفتين من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأوصى المشاركون في المؤتمر – خلال البيان الختامي – جميع الدول العربية والإسلامية بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي للبعد عن توظيف التفسيرات والتأويلات المتطرفة للتعاليم الدينية السمحة في شن الحروب وإذكاء الفتن والنزاعات العِرقية والطائفية، بما يهدد أمن وسلامة المجتمعات البشرية لا سيما الإسلامية.

وشددوا على أهمية مواصلة العمل في مجال التأهيل الإفتائي، وبناء المزيد من جسور التفاهم والتعاون بين القائمين على صناعة الفتوى في العالم من مؤسسات وهيئات؛ لمواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها علينا العالم المعاصر بتغيراته وأحداثه المتسارعة.

وطالبوا المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية في العالم كله بضرورة تكثيف جهودها في نشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان، وتعزيز التعايش السلمي، وتضمين مناهجها الدراسية مواد تعليمية تنشر تلك الثقافة.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعاون المتخصصين بمجالات التقنية ووسائل التواصل الرقمية مع مؤسسات الإفتاء لمساعدتها على تدشين بيئة آمنة عبر وسائل الاتصال لأتباع الدين الإسلامي.

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