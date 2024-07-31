مقتل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران

قُتل رئيس حركة حماس فجر الأربعاء إسماعيل هنية إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، وذلك بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وفقا لبيان صادر عن حركة حماس.

وبحسب وكالات الأنباء فقد قال الحرس الثوري الإيراني في بيان أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تعرض للقصف في طهران، ونتيجة لذلك استشهد هو وأحد حراسه الشخصيين".

وكان إسماعيل هنية وصل إلى طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.