قُتل رئيس حركة حماس فجر الأربعاء إسماعيل هنية إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، وذلك بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وفقا لبيان صادر عن حركة حماس.
وبحسب وكالات الأنباء فقد قال الحرس الثوري الإيراني في بيان أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تعرض للقصف في طهران، ونتيجة لذلك استشهد هو وأحد حراسه الشخصيين".
وكان إسماعيل هنية وصل إلى طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.