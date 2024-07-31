أول تعليق من الصين على اغتيال إسماعيل هنية

ياسر رشاد - القاهرة - علقت الصين الأربعاء، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالقول إن بكين "تعارض وتدين الاغتيال".

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها قلقة للغاية بشأن الحادثة، إنها "تتبنى دائماً حل الخلافات الإقليمية عبر المفاوضات والحوار".

إغلاق المجال الجوي لإسرائيل.. وأمريكا تهدد بالتدخل لو تعرضت تل أبيب لهجوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من لبنان، فيما ذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه تم إغلاق المجال الجوي لإسرائيل من الخضيرة شمال تل أبيب وحتى الحدود الشمالية.

جاء ذلك فيما ذكرت "إكسترا نيوز" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال إنه لا يرى أن الحرب حتمية في الشرق الأوسط، وأنه إذا تعرضت إسرائيل لهجوم فستتدخل الولايات المتحدة لمساعدتها.

يأتي ذلك فيما ذكر مسئول إيراني أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيجتمع لبحث عملية اغتيال هنية، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين، قولهم إن "طهران تعقد اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للأمن القومي في مقر إقامة المرشد علي خامنئي، وهو أمر يحدث في ظل ظروف استثنائية"، وعقد الاجتماع صباح الأربعاء، عقب الإعلان عن مقتل قائد الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ووفقا للصحيفة، يحضر الاجتماع قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، الذي يشرف على الفصائل المسلحة للجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة.

الرئيس الفلسطيني: اغتيال إسماعيل هنية عمل جبان وتطورخطير

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن اغتيال إسماعيل هنية عمل جبان وتطور خطير وأدعو الشعب الفلسطيني للصمود في وجه الاحتلال.

فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول في حماس، واصفًا اغتيال إسماعيل هنية بـالتصعيد الخطير الذي لن يحقق أهدافه.

الوداع يا قائد الامة.. زوجة نجل هنية تنعيه بكلمات مؤثرة

نعت زوجة نجل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في مقطع فيديو مسجل بعد اغتياله فجر اليوم في طهران.

وقالت إيناس هنية خلال المقطع: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، أنعي رجلا تضج الأرض والسماء بطيب ذكره، رجلا غني عن التعريف، أنعي عمي وحبيبي وأبي وتاج رأسي وقرة عيني العم أبو العبد هنية، ليلتحق بركب المجاهدين الصادقين والميامين بهذه الدماء الزكية".

وأضافت: "الشهيد البطل القائد العظيم الجليل، لا نقول إلا ما يرضي الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبا العبد يا ابونا لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، المصاب جلل، ولكن عزاؤنا أنها دنيا فانية، واللقاء انشاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض الوداع يا قائد الأمة".