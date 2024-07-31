الأبيض: الحكومة اتخذت قرارات مهمة لزيادة الجهوزية في القطاع الصحيّ

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أنّ الحكومة اتخذت قرارات مهمة لزيادة الجهوزية في القطاع الصحيّ، في حال تفاقم الوضع الأمنيّ سوءًا.
ولفت، بعد جلسة وزارية استثنائية، إلى أنّ التخوف يكمن في عدم القدرة على تأمين المستلزمات الصحية، داخل المستشفيات.
وتابع : "واجبنا هو في أن نكون على اكبر قدر من الجهوزية، وموقف الحكومة واضح في شأن التصعيد لأمني بين لبنان وإسرائيل "ولبنان رفع الصوت عاليًا لتجنّب حربًا".
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