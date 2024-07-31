السفير الإيراني بلبنان: إيران لم تكن تسعى لتوسيع نطاق الحرب لكنها لن تقبل بأن تصبح المنطقة "فريسة" لأميركا وإسرائيل

أكد السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني في مؤتمر صحافي أن "إيران لم تكن تسعى لتوسيع نطاق الحرب لكنها لن تقبل بأن تصبح المنطقة "فريسة" لأميركا وإسرائيل".

واوضح أماني انه "فجر اليوم استُهدف أحد أقطاب محور المقاومة في مقر إقامته بطهران، ونتابع التفاصيل المرتبطة بهذه الحادثة الإرهابية"، معتبرا ان "كل التطورات السياسية الأخرى ومن ضمنها عدوان الضاحية تحظى بمتابعتنا واهتمامنا".

وشدد على ان "النتائج التي سيجنيها النظام الصهيوني من اغتيال هنية هي عينها التي جناها عقب اغتيال أحمد ياسين وفتحي الشقاقي وعبد العزيز الرنتيسي".