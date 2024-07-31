رأى السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، في تصريح لقناة "إم تي في"، أنّ "الوضع دقيق وخطير وعملنا كثيرًا كي نتجنب التصعيد وانزلاق الأمور أكثر".
وقال: "دعونا الأفرقاء المعنيّين لذلك، ولكننا اليوم للأسف في وضع كنا نخشى منه دائمًا ولا نعرف ماذا سيحصل في المرحلة المقبلة واليوم كل شيء محتمل ولكن لا خيار لدينا سوى الاستمرار في مساعينا للتهدئة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فرنسا: الوضع خطير وكل شيء محتمل ولا خيار لدينا سوى الاستمرار في مساعينا للتهدئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.