سفير فرنسا: الوضع خطير وكل شيء محتمل ولا خيار لدينا سوى الاستمرار في مساعينا للتهدئة

رأى السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، في تصريح لقناة "إم تي في"، أنّ "الوضع دقيق وخطير وعملنا كثيرًا كي نتجنب التصعيد وانزلاق الأمور أكثر".

وقال: "دعونا الأفرقاء المعنيّين لذلك، ولكننا اليوم للأسف في وضع كنا نخشى منه دائمًا ولا نعرف ماذا سيحصل في المرحلة المقبلة واليوم كل شيء محتمل ولكن لا خيار لدينا سوى الاستمرار في مساعينا للتهدئة".