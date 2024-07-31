اختتام الاحتفالات بعيد القديس شربل في بقاعكفرا بمسيرتين على ضوء "سراج الميّ"

تحت شعار "شربل ضوّي سراج الميّ"، اختتمت رعية بقاعكفرا احتفلاتها بعيد القديس شربل بمسيرتين: الاولى نحو صخرة القديس في الجوار، والثانية في الشارع الرئيسي للبلدة .

وشارك في المسيرة التي انطلقت من باحة كنيسة السيدة نحو الجرد، ابناء الرعية، اخوية مار شربل التي نظمت هذه المسيرة. واحتفل بالقداس الالهي الخوري غطاس الخوري مخلوف خادم رعية مار شربل في كاليفورنيا- الولايات المتحدة الاميركية.

اما المسيرة بالصليب وذخيرة القديس التي جرت في الشارع الرئيسي في البلدة، فشارك فيها المؤمنون من الرعية والرعايا المجاورة، يتقدّمهم خادم الرعية الخوري ميلاد مخلوف، وكهنة الرعية، نوبة اخوية مار شربل، اخوية مار شربل واخوية الحبل بها بلا دنس. واختتمت بزياح القديس شربل في باحة كنيسة سيدة الانتقال الرعائية.

نذكر بان احتفالات رعية بقاعكفرا بعيد القديس شربل قد استمرت طيلة شهر تموز 2024.