حمية: مطار بيروت "شغّال" وتمّ تعديل الرحلات بهدف التأمين

أكد وزير النقل في حكومة تصاريف الأعمال علي حمية، خلال جولة لعدد من الوزراء في حارة حريك، أن "المقاومة هي درع حصين للبلد وكل القرارات الدولية لا تنفع مع وجود العدو على حدودنا"، معلناً أن "مطار بيروت شغّال وتمّ تعديل الرحلات بهدف التأمين".

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