أعلنت وزارة الصحة العامة عن حصيلة جديدة للشهداء الذين ارتقوا نتيجةً للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، كاشفة أنّ "العدوان أدى إلى سقوط أربعة شهداء مدنيين من بينهم سيدتان وطفلة وطفل وذلك بعد ارتقاء شهيدة من الجرحى في مستشفى الساحل".
وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، أنه "كما بات معروفاً قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ 30-07-2024 حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين واصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى. وكان القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى".
وشدد الحزب، على أن "فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية الطبقات المدمرة وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ارتقاء 4 شهداء بينهم سيدتان وطفلة وطفل في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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