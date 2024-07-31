مذكرة إقفال الإدارات العامة والمؤسسات يوم الخميس 15 آب بمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة ادارية رقم 27/2024، وذلك لإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء. وأوضحت أنّه "إستنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس في 15/8/2024 بمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء".

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