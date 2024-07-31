ميقاتي التقى السفيرة الأميركية وتلقى إتصالا من وزير الخارجية الإسباني

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا على رأس وفد ضم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب"اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو، في حضور مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

كما استقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون وعرض معها التطورات الراهنة، وتلقى إتصالا من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس"الذي عبّر عن تضامن بلاده مع لبنان في الاوقات الصعبة التي يمر بها".

وشدد على"العمل في كل المحافل لابعاد المخاطر عن لبنان"، معتبرا ان "الحل السلمي كفيل وحده بتأمين الاستقرار في المنطقة".