الجيش العراقي: نحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية تداعيات الاعتداء السافر على مواقع أمنية في بابل

أكّد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، أنّ "قوات التحالف الدولي أقدمت على جريمة نكراء واعتداءٍ سافر بعد أن استهدفت وبطائرات مقاتلة قادمة من خلف الحدود مواقعَ عراقية تابعة للأجهزة الأمنية في شمال محافظة بابل".

وشدد على أنّ "الجريمة أدت إلى استشهاد عدد من منتسبي قواتنا الأمنية في الحشد الشعبي وجرح عدد آخر منهم دون أي مبرر لهذا الفعل العدواني المتهوّر غير المسؤول"، مضيفًا "إنّ هكذا تجاوزات خطيرة وغير محسوبة النتائج من شأنها أن تقوّض وبدرجة كبيرة كل الجهود وآليات وسياقات العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في العراق وسوريا".

وأوضح رسول أنّ "من شأن هكذا تجاوزات أن تجرّ العراق والمنطقة برمتها إلى صراعات وحروب وتداعيات خطيرة، لهذا نحمّل قوات التحالف الدولي المسؤولية الكاملة لهذه التداعيات بعد أن أقدَمت على هذا العدوان الغاشم".

وشدد على أنّ "التحالف الدولي لمحاربة داعش موجود ويعمل في العراق ضمن تفويض محدد ولمهمة محددة وعدو مشترك متفق عليه".

وذكر الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، أنّ "هذه الاستهدافات تمثل خرقاً خطيراً لهذه المهمة والتفويض وسيتخذ العراق الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة لحفظ حقوقه، وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها، وما يكفل الأخذ بحق الشهداء الأبطال، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء".