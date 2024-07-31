خامنئي: الثأر لدم هنية واجب علينا والكيان الصهيوني أعدّ لنفسه عقابًا قاسيًا

أشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، إلى أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "ارتحل إلى لقاء الله وأثكلَ جبهة المقاومة العظيمة. لقد اغتال الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا، وأفجع قلوبنا، لكنه أعدّ لنفسه أيضاً عقابًا قاسيًا".

وشدد، في بيان، على أنّ "الشهيد هنية قد حمل روحه الغالية في كفّيه لسنوات طويلة في ساحات النضال الشريف، وكان مهيّئًا نفسه للشهادة، وهو الذي قدّم أبناءه وذويه في هذا النهج. لم يكن يخشى الاستشهاد في سبيل الله إنقاذاً لعباد الله، لكننا نعدّ الثأر لدمه في هذه الحادثة المريرة والصعبة، التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية، واجبًا علينا".

وختم بالقول: "أتقدم بالتعازي للأمة الإسلامية، وجبهة المقاومة، ولشعب فلسطين الشجاع والأبيّ، وأخصّ أسرة الشهيد هنية وذويه، وكذلك أسرة أحد مرافقيه الذي استشهد معه، سائلًا الله المتعالي لهم علو الدرجات".