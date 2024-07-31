شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر 1.15 مليون شخص جراء الأمطار الغزيرة في هونان وسط الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة أثرت على 1.15 مليون شخص في مقاطعة هونان بوسط الصين، مما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت نحو 6.13 مليارات يوان (نحو 859.75 مليون دولار أمريكي).

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن العواصف الممطرة القوية الناجمة عن الإعصار "جايمي" أدت إلى إجلاء 95 ألف شخص في المقاطعة، بينهم 49800 شخص يحتاجون إلى إغاثة طارئة، كما دمرت الأمطار الغزيرة 107500 هكتار من المحاصيل، منها 17100 هكتار فقدت بالكامل.

وفي الوقت الحالي، تحافظ مقاطعة هونان على استجابة طارئة من المستوى الثاني للفيضانات، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الإنذار المكون من أربعة مستويات.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة هطول أمطار غزيرة في شمال غربي هونان خلال يوم أو يومين قادمين، ونصحت باتخاذ تدابير وقائية.