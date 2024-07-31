شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جزر "ساندويتش الجنوبية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزر "ساندويتش الجنوبية"، إحدى أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.