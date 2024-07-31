شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل أمس الثلاثاء، أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع بيرو.

وقال جيل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "قررت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية بيرو، استنادًا إلى المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961".

وجاء إعلان جيل بعد تصريحات لنظيره البيروفي خافيير غونزاليس أولاتشيا، حول الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، قائلاً: "إننا مجبرون على اتخاذ هذا القرار بعد التصريحات المتهورة لوزير خارجية بيرو والتي تتجاهل إرادة الشعب الفنزويلي ودستورنا".

