عاجل.. حماس تكشف موعد ومكان دفن إسماعيل هنية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تفاصيل، مراسم تشييع الشهيد المجاهد إسماعيل هنية ومكان دفنه، والتي ستجرى بشكل رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس ٢٦ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٤.

وأضافت حماس عبر حسابها: سينقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس، و تقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة ٢٧ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٤

وأوضحت: بعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، وستجرى مراسم تشييع الأخ الشهيد قائد الحركة في الدوحة، بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.