ابنة اسماعيل هنية تنعي والدها وتهاجهم متهمي إيران باغتياله “هي السند لنا”

ياسر رشاد - القاهرة - دعت لطيفة اسماعيل هنية، بالدعاء لوالدها إسماعيل هنية قائلة: "لا تنسوا أبي بالدعاء له بالرحمة و المغفرة" مهاجمة متهمي إيران بالضلوع في اغتيال والدها قائلة “إيران هي السند”.

وأضافت عبر حسابها على منصة أكس: الذين يقولون أن إيران السبب، ما كنتو تستقبلوه أنتم في بلدانكم يا عرب أنتم أقرب إلينا من إيران، ولكن كانت إيران هي السند لنا أفضل منكم ولهذا السبب لا يحق لكم أن تتكلموا عن إيران.

وأشارت لمن شكك في احتمالية أن تكون إيران اغتالت هنية: أغلب قادة المقاومة الفلسطينيه يتواجدون في طهران وقطر والجزائر، واغلب قادة إسرائيل يتواجدون في دول عربية ما بدنا نذكرها، ولو فعلت الدول العربية ربع ما فعلته إيران ومحور المقاومة وقطر لما استمرت الإبادة .