نجل إسماعيل هنية يعلن وصية والده للفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - قال عبد السلام هنية نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن مسيرة المقاومة مستمرة رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي لوقفها.

وقال عبد السلام هنية إن دماء والده ليست أغلى من دماء جميع الشهداء في غزة.

وأضاف: وصية والدي أن وحدة الشعب الفلسطيني تمثل عنوان التحرير القادم، حيث يجب أن توحدنا دماء الشهداء حتى تحرير أرضنا.

خامنئي: الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل "ستعاقب بشدة" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية فجر اليوم في طهران.

واعتبر خامنئي أن "الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران"، لأنه اغتيل على أراضيها، متوعداً بـ"عقاب قاسٍ" لإسرائيل. كما رأى خامنئي أن إسرائيل "وفرت أساساً لمعاقبتها بقسوة".

بدوره، توعّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، بجعل إسرائيل "تندم" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر اليوم في طهران.

وقال بزشكيان إن إيران "ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وكبريائها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة" باغتيال هنية.

ولم يتضمن بيانه الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية المزيد من التوضيح.

من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء إن اغتيال هنيئة "سيقابل برد قاس وموجع". وتوعد بأن "إيران ومحور المقاومة سيردان على هذه الجريمة"، في إشارة للحركات المسلحة المتحالفة مع طهران في أنحاء الشرق الأوسط.

من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تعازيه للشعب الفلسطيني بمقتل هنية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية نقلاً عن كنعاني قوله، إن مقتل هنية "سيعزز الروابط العميقة والمتينة" بين إيران وفلسطين.

وأشار إلى أن الجهات المعنية في البلاد تواصل التحقيق في الحادث.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن صباح اليوم، مقتل إسماعيل هنية. بدورها، أكدت حركة "حماس" أن هنية قتل في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري أن "مقر إقامة إسماعيل هنية تعرض للقصف في طهران"، ونتيجة لذلك قُتل هو وأحد حراسه الشخصيين.

وفيما قال الحرس الثوري إنه "يجري التحقيق" في الواقعة، أوردت وسائل إعلام إيرانية أن "هنية كان في إحدى الإقامات المخصصة لقدامى المحاربين في شمال طهران عندما استشهد بمقذوف جوي".

قادة حماس يعلقون على اغتيال هنية

علق قادة حركة حماس الأربعاء على اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إن اغتيال إسماعيل هنية، هو عمل جبان ولن يمر سدى.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، "نخوض حربا مفتوحة لتحرير القدس وجاهزون لدفع مختلف الأثمان".

ويعد هنية أهم شخصية في حركة حماس يتم اغتيالها خلال الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن.

أول تعليق من سوريا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على يد الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا": "أدانت سوريا الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقيامه بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران، وأدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، معربة عن وقوفها إلى جانب إيران وتضامنها معها وعن تعازيها للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".