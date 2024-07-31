أحمد موسى: اغتيال إسماعيل هنية في طهران بداية لحرب أوسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اغتيال إسماعيل هنية في قلب العاصمة الإيرانية طهران قد يكون بداية لحرب أوسع وليست نهاية للحرب المحدودة الحالية.

وأضاف في منشور له عبر منصة x، أن الولايات المتحدة أرسلت قطعا بحرية لها للبحر المتوسط قبل ساعات من اغتيال هنية في طهران وفؤاد شكر القائد العسكري في حزب الله في لبنان.

وتابع: "هل منحت أمريكا الضوء الأخضر لنتنياهو، وهل ستصمت إيران أم ستنفذ الرد على مقتل هنية على أراضيها وتضرب تل أبيب والعمق الإسرائيلي؟".

وأكد موسى، أن المنطقة تدخل نفقا خطيرا أكثر من المتوقع وحرب واسعة النطاق، أن مصر حذرت مرارا من الذهاب لهذا السيناريو الكارثي.

وأعلنت حركة حماس فجر الأربعاء مقتل رئيس الحركة إسماعيل هنية في "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران" بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، فيما لم تعلق إسرائيل على الخبر حتى اللحظة.