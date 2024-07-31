دور الانعقاد الخامس والأخير.. التفاصيل الكاملة لأجندة تشريعات "النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب لعقد دور انعقاده الخامس والأخير في مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي من المقرر خلاله مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة.

وشهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إعلان رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وعده للبرلمان بإرسال الأجندة التشريعية الجديدة إليه قبل بدء دور الانعقاد المقبل.

ويرصد "الخليج 365" تفاصيل الأجندة كالتالي:

يأتي في مقدمة التشريعات المتوقع مناقشتها بدور الانعقاد المقبل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس الأخيرة.

ومن المتوقع أن تتضمن الأجندة التشريعية، مشروعات القوانين التي أوصى بها الحوار الوطني، وفي مقدمتها قوانين الانتخابات البرلمانية؛ مثل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

ومن المتوقع أن تضم الأجندة مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه خلال دور الانعقاد الماضي؛ ومنها قانون التعاون الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ومن المتوقع أن تضم الأجندة التشريعية، مشروعَي القانونَين اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء مؤخرًا، بشأن تعديل قانون المرور في ما يتعلق بطمس اللوحات، وتعديل قانون المنازعات الضريبية.