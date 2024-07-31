القرم: الأجواء الدبلوماسية لا تشي بتصعيد المواجهة مع إسرائيل

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ "كل الأجواء الدبلوماسية لا تشي بتصعيد المواجهة مع إسرائيل".
وجاءت تصريحات الوزير القرم لوكالة "سبوتنيك" عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني الاستثنائية التي عقدت إثر العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضاف الوزير قرم "تم البحث خلال الجلسة بالإجراءات اللازمة لمواجهة أيّ عدوان إسرائيلي على لبنان، إذ تم مناقشة أوضاع الدفاع المدني والمستشفيات وكل ما يتعلق بالمستلزمات المادية المطلوبة".
ولفت القرم إلى أن "الأجواء في الاجتماع كانت تشير إلى احتواء التصعيد والعدوان الإسرائيلي غبر مبرر ومستنكر من قبل الدولة اللبنانية، إذ أن لبنان لا يريد الحرب".
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