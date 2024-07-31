وزير الاقتصاد دعا الى اجتماع طارىء مع عدد من النقابات بعد ظهر اليوم

دعا وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى اجتماع طارئ، يعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع نقابات: أصحاب السوبر ماركت ومستوردي المواد الغذائية واصحاب الدواجن واللحوم واصحاب المطاحن والأفران واصحاب الصناعات الغذائية، لمناقشة الوضع الراهن وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ في ظل الظروف الإقتصادية والأمنية التي يمر بها البلد.

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