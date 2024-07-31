قائد الجيش وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني

أعلنت قيادة الجيش، في بيان انه "بمناسبة ذكرى شهداء الجيش، وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني بحضور عدد من ضباط أركان القيادة، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة وتقديرًا لما بذلوه من تضحيات وصولًا إلى الاستشهاد دفاعًا عن لبنان".

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