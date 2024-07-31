نائب الرئيس الإيراني: قوة النظام الإيراني لن تتأثر وطهران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني والمقاومة

أكّد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، تعليقًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أنّ "قوّة النظام الإيراني لن تتأثر وطهران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني والمقاومة".

وكان قد أشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، إلى أنّ هنية "ارتحل إلى لقاء الله وأثكلَ جبهة المقاومة العظيمة. لقد اغتال الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا، وأفجع قلوبنا، لكنه أعدّ لنفسه أيضاً عقابًا قاسيًا".

وشدد، في بيان، على أنّ "الشهيد هنية قد حمل روحه الغالية في كفّيه لسنوات طويلة في ساحات النضال الشريف، وكان مهيّئًا نفسه للشهادة، وهو الذي قدّم أبناءه وذويه في هذا النهج. لم يكن يخشى الاستشهاد في سبيل الله إنقاذاً لعباد الله، لكننا نعدّ الثأر لدمه في هذه الحادثة المريرة والصعبة، التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية، واجبًا علينا".

وفجر اليوم، أعلنت حركة "حماس"، في بيان، أنّ "رئيس المكتب السياسي للحركة قضى مع أحد افراد فريق حمايته إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".