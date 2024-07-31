أعلنت حركة "حماس"، في بيان، أنّه "ستجرى للقائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي للحركة) مراسم تشييع رسمية وشعبية في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس، وسينقل الجثمان إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس".
ولفتت إلى أنّه "ستقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة"، مضيفة "بعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل"، و"تجرى مراسم تشييع الأخ الشهيد قائد الحركة في الدوحة، بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية".
وفي بيان آخر، أشارت الحركة إلى أنّ "جريمة الاحتلال باغتيال القائد هنية على الأراضي الإيرانية عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" أعلنت عن إجراء مراسم تشييع رسمية لهنية في طهران الخميس ودفن جثمانه الجمعة في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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