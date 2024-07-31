"CBS" عن مصدر: اغتيال هنية قد يعقد جهود الوساطة بشأن غزة لأنه كان صانع قرار رئيسي فيها

نقلت شبكة "CBS" عن مصدر مطلع على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قوله إنّ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "قد يعقد جهود الوساطة لأنه كان صانع قرار رئيسي فيها".

وأشار المصدر إلى أنّ "هنية أدرك قيمة الاتفاق ولعب دورًا في تحقيق اختراقات بالمحادثات".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، أن "المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية ينشر صورة لهنية على منصّة "فيسبوك" مع عبارة "تم التخلص منه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"، في بيان، أنّ "عملية الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية هي حدثٌ فارقٌ وخطير، ينقل المعركة إلى أبعادٍ جديدةٍ وسيكون له تداعياتٌ كبيرةٌ على المنطقة بأسرها، وإن العدو قد أخطأ التقدير بتوسيعه لدائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة، وإن المجرم نتنياهو الذي أعماه جنون العظمة يسير بكيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجّل بانهياره وزواله عن أرض فلسطين مرة وإلى الأبد".