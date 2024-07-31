الدفاع المدني: السيطرة على حريق أحراج عزيبة الفوقا في جزين

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تمكن عناصر الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، و بعض الهيئات المحلية المعنية بالحفاظ على البيئة، وبعد جهودٍ مضنية استمرّت منذ الساعة ٧:٣٠ من صباح أمس الثلاثاء ولغاية صباح اليوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٤/٠٧/٣١ من السيطرة على النيران التي اندلعت في أحراج عزيبة الفوقا -جزين والتي أتت على مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية.
وواجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من تنفيذ المهمة أبرزها انعدام الطرق المؤدية الى موقع الحريق، واشتداد سرعة الهواء التي أدت إلى انتشار النيران، وكثافة الضباب التي تسببت بانعدام الرؤية.
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