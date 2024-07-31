المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية يحذف صورة لهنية أشار فيها لـ"التخلص منه"

حذف المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية صورة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أشار فيها لـ"التخلص منه"، وذلك بعد دقائق من نشرها. وقد أقر المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية، بالمسؤولية عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ونشر الصورة على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى جبهته عبارة "تم التخلص منه"، مشيراً إلى أن العملية تمت من خلال غارة في طهران.

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