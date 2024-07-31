الخارجية المصرية: التصعيد الخطير يقوّض الجهود المضنية التي نبذلها من أجل وقف الحرب

رأت وزارة الخارجية المصرية، أن "التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدّي إلى عواقب أمنية وخيمة ويقوّض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة".

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