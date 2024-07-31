بلينكن: الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة ضروري ونعمل على ذلك يوميًا

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى أنّ "الأولوية الآن هي للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة الذي يصب في مصلحة الأسرى".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "الوصول إلى وقف إطلاق النار ضروري ونعمل على ذلك يوميًا".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "CBS" عن مصدر مطلع على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قوله إنّ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "قد يعقد جهود الوساطة لأنه كان صانع قرار رئيسي فيها".

وأشار المصدر إلى أنّ "هنية أدرك قيمة الاتفاق ولعب دورًا في تحقيق اختراقات بالمحادثات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"، في بيان، أنّ "عملية الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية هي حدثٌ فارقٌ وخطير، ينقل المعركة إلى أبعادٍ جديدةٍ وسيكون له تداعياتٌ كبيرةٌ على المنطقة بأسرها، وإن العدو قد أخطأ التقدير بتوسيعه لدائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة، وإن المجرم نتنياهو الذي أعماه جنون العظمة يسير بكيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجّل بانهياره وزواله عن أرض فلسطين مرة وإلى الأبد".