كشف الصحافي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، في حديث لقناة "العربية"، بأن الصاروخ الذي استهدف رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، أطلق من غواصة إسرائيلية كانت متواجدة بالمياه الإقليمية الإيرانية، بحسب ما علم من مصادر مطلعة.

كانت هذه تفاصيل خبر صحافي إسرائيلي: الصاروخ الذي استهدف هنية أطلق من غواصة إسرائيلية كانت متواجدة بالمياه الإقليمية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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