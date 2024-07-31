حماس: تشييع رسمي وشعبي لـ هنية في طهران غدا ودفنه الجمعة في الدوحة

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت حركة المقاومة حماس، بإجراء مراسم تشييع رسمي وشعبي لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إلى نقل جثمان هنية بعد ذلك، إلى العاصمة القطرية الدوحة، عصر الغد.

ولفتت إلى إقامة صلاة الجنازة على روح هنية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة، بعد صلاة الجمعة»، مشيرة إلى دفنه في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وقالت إن «مراسم تشييع قائد الحركة في الدوحة، ستجرى بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.

وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد، حدادا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».