إضراب شامل في الضفة الغربية حدادًا على اغتيال "هنية " بطهران

ياسر رشاد - القاهرة - عمّ إضراب شامل الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية (طهران).. وأعلنت حركة "فتح" الإضراب الشامل في كافة أرجاء الوطن.

ودعت "فتح" الشعب الفلسطيني إلى المُشاركة في مسيرات غضب والتوجه إلى مناطق التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن اغتيال هنية يأتي في إطار الإرهاب الإسرائيلي، وحرب الإبادة والتدمير والقتل في ظل عجز المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت حماس أعلنت صباح اليوم استشهاد رئيس مكتبها السياسي هنية ومرافقه الشخصي وسيم أبو شعبان، كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته عملية الاغتيال، داعين الفصائل والقوى وأبناء الشعب الفلسطيني جميعا لمزيد من الوحدة الوطنية والصمود في وجه الاحتلال وجرائمه.

نجل إسماعيل هنية هذه وصية والدي للفلسطينيين

قال عبد السلام هنية نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن مسيرة المقاومة مستمرة رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي لوقفها.

وقال عبد السلام هنية إن دماء والده ليست أغلى من دماء جميع الشهداء في غزة.

وأضاف: وصية والدي أن وحدة الشعب الفلسطيني تمثل عنوان التحرير القادم، حيث يجب أن توحدنا دماء الشهداء حتى تحرير أرضنا.

خامنئي: الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل "ستعاقب بشدة" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية فجر اليوم في طهران.

واعتبر خامنئي أن "الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران"، لأنه اغتيل على أراضيها، متوعداً بـ"عقاب قاسٍ" لإسرائيل. كما رأى خامنئي أن إسرائيل "وفرت أساساً لمعاقبتها بقسوة".

بدوره، توعّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، بجعل إسرائيل "تندم" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر اليوم في طهران.

وقال بزشكيان إن إيران "ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وكبريائها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة" باغتيال هنية.

ولم يتضمن بيانه الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية المزيد من التوضيح.

من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء إن اغتيال هنيئة "سيقابل برد قاس وموجع". وتوعد بأن "إيران ومحور المقاومة سيردان على هذه الجريمة"، في إشارة للحركات المسلحة المتحالفة مع طهران في أنحاء الشرق الأوسط.

من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تعازيه للشعب الفلسطيني بمقتل هنية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية نقلاً عن كنعاني قوله، إن مقتل هنية "سيعزز الروابط العميقة والمتينة" بين إيران وفلسطين.