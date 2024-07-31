إسماعيل هنية.. راية الانتقام الحمراء تُرفع على قبة مسجد جمكران في إيران

ياسر رشاد - القاهرة - إسماعيل هنية.. رفعت إيران راية الانتقام الحمراء على قبة مسجد جمكران في طهران، وهي إشارة للاستعداد للانتقام لاغتيال إسماعيل هنية.

وأول مرة رفعت فيها الراية الحمرا كان على خلفية مقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وترمز الأعلام الحمراء في التقليد الشيعي إلى سفك الدماء الظالمة والدعوة إلى الانتقام للشخص المقتول.

الانتقام لدم ‌الشهيد هنية

قال الإمام خامنئي المرشد الأعلى في إيران، إن الانتقام لدم ‌الشهيد هنية من واجباتنا لأنه وقع على أراضينا، متقدما بالتعازي إلى الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة وشعب فلسطين، وبشكل خاص إلى عائلة وأحباء الشهيد هنية وأحد رفاقه الذين استشهدوا بجانبه.

وأضاف خمائني عبر حسابه على منصة أكس: لقد كان الشهيد هنية على استعداد للتضحية بحياته الكريمة في هذه المعركة الكريمة لسنوات عديدة، لقد استعد للاستشهاد وضحى بأولاده وأحبائه في هذا الطريق.

موعد ومكان دفن هنية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية تفاصيل، مراسم تشييع الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، والتي ستجرى بشكل رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس ٢٦ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٤.

وأضافت حماس عبر حسابها: سينقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس، و تقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة ٢٧ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٤

وأوضحت: بعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، وستجرى مراسم تشييع الأخ الشهيد قائد الحركة في الدوحة، بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.