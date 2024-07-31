عطية: جهود مكثفة لتكون القليوبية الأولى في مشروعات التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التي تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية مصر الرقمية وذلك بهدف تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين، وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للإتصالات في حضور إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي مساعد المحافظ للمشروعات والاستثمار.

بحث الاجتماع تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الشركة المصرية للإتصالات والمحافظة بما ينعكس على تقديم خدمات الإتصالات بجودة عالية للمواطنين والأعمال وتنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطة المحافظة بالمدن المختلفة وتوصيل كابلات الفايبر والكبائن وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي في كافة المنشآت الموجودة بها وفقا لرؤية مصر 2030.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الشركة والحصول على موافقات وتصاريح الحفر وإعادة رد الشيء لأصله من المحافظة لمد شبكات الألياف الضوئية لمواقع العملاء لضمان سير العمل بشكل سليم وسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيت الزمني المحدد وتقديم خدمة بجودة فائقة للعملاء، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية قبل أي أعمال حفر لضمان الحفاظ على الشبكات الأخرى، موجها أيضا باستخدام ماكينات الحفر والمقصات بدلا من الحفر العشوائي لسهولة إعادة الشئ لأصله بالطرق بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ.

أكد محافظ القليوبية أن المحافظة لا تألوا جهداً في توفير كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات طبقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن حفاظاً على المال العام وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر بجانب تحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

ومن جانبها قدمت د.زيادة، مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية وللجهاز التنفيذي على حسن التعاون والتنسيق الدائم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية لخدمة العملاء من أبناء المحافظة ولتحقيق الفائدة للمواطنين والأعمال بالمحافظة مع خطة الدولة نحو إتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالدولة.