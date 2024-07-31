تقرير: الذهب في مصر يصعد بسبب ارتفاعه عالميا والدولار بالبنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في مصر مع منتصف التعاملات بدعم من ارتفاع مستويات الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الذهب خاصة في ظل تراجع مؤقت في عمليات تصدير الذهب المحلي.

وتخطى سعر الدولار اليوم الأربعاء خلال منتصف التعاملات 48.60 جنيها للبيع ببنوك.

ووفق تقرير جولد بيليون اليوم الأربعاء، افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3285 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3295 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر بمقدار 5 جنيهات خلال تداولات الأمس ليغلق عند المستوى 3270 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3275 جنيه للجرام.

وقال التقرير، إن التأثير الرئيسي على ارتفاع سعر الذهب المحلي اليوم جاء من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي وتخطيها المستوى 2400 دولار للأونصة، وهو ما دعم ارتفاع السعر المحلي اليوم الذي يرتبط في حركته مؤخراً بحركة السعر العالمي.

وشهد الطلب المحلي على الذهب تعافي خلال الفترة الأخيرة وذلك مع عودة سعر الذهب إلى الارتفاع بدعم من السعر العالمي، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى وقف عمليات التصدير مؤقتا لنشهد ارتفاع في سعر الذهب المحلي وحدوث اختلاف في التسعير مع السعر العالمي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي ليسجل اعلى مستوى منذ أسبوع، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط اهتمام الأسواق لمعرفة مسار أسعار الفائدة.

وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بدعم ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله أعلى مستوى في أسبوع، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتخترق المستوى 2400 دولار للأونصة لتسجل أعلى مستوى عند 2425 دولار.

ويستهدف الذهب حالياً منطقة المستوى 2440 – 2450 دولار للأونصة ومن بعده القمة السعرية التاريخية عند 2483 دولار للأونصة.

وعن توقعات الذهب بمصر، عاد سعر الذهب المحلي عيار 21 للارتفاع من جديد ليبتعد عن منطقة التذبذب التي انحصرت التداولات عندها خلال الفترة الماضية، والآن يقترب الذهب من المستوى 3300 جنيه للجرام، وسيتوقف قدرة السعر على اختراق هذا المستوى على مدى الارتفاع الذهب قد يشهد سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، وفق التقرير.